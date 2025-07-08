Аеропорт на півдні Франції припинив роботу через лісову пожежу

Аеропорт Марселя у вівторок повідомив про призупинення роботи через лісову пожежу, яка швидко поширюється неподалік.

Про це йдеться в повідомленні на сайті аеропорту, передає "Європейська правда".

Адміністрація летовища на півдні Франції заявила, що через "масштабні пожежі" в муніципалітеті Ле-Пенн-Мірабо рейси до та з аеропорту призупинені "до подальшого повідомлення".

Ще раніше були скасовані кілька післяобідніх рейсів з Марселя, зокрема до Брюсселя, Мюнхена та Неаполя.

Аеропорт Марселя – другого за розміром міста Франції – розташований у місті Маріньян, на північ від Марселя. Він є четвертим за розміром у країні.

Останніми днями на півдні Франції вирують кілька лісових пожеж, які швидко поширюються через вітер і висушену рослинність після спекотної погоди.

Через пожежу в сусідньому з Маріньяном муніципалітеті Ле-Пенн-Мірабо у вівторок в повітрі виникли хмари їдкого диму. Влада перекрила кілька прилеглих доріг та залучила сотні пожежників.

З лісовими пожежами, що почались на тлі літньої спеки, борються також на грецькому Криті та у Туреччині.

В останній за 10 днів було зафіксовано понад 760 пожеж, через які довелось евакуюватись тисячам людей.