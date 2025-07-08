На півдні Франції борються з лісовою пожежею, вогонь охопив понад 1500 гектарів

На півдні Франції неподалік кордону з Іспанією триває боротьба з лісовою пожежею, що охопила понад 1500 гектарів території.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у другій половині дня в понеділок на території південного департаменту Од, що неподалік середземноморського узбережжя та кордону з Іспанією.

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Станом на ранок вівторка вигоріли близько 1500 гектарів території. Постраждали у тому числі декілька будинків, каплиця і конюшня, загинули троє коней.

До боротьби з пожежею залучені понад 1000 вогнеборців з різних частин країни та 300 одиниць техніки.

У зв’язку з пожежею перекрили кілька прилеглих доріг. Масштабної евакуації населення не передбачається, проте місцева влада створила тимчасові прихистки, що можуть прийняти кількасот людей. На ніч там залишилися понад 300 осіб – окремі люди, що евакуювалися, та подорожні, які через стихію не змогли доїхати туди, куди планували.

Місцевих мешканців закликали утриматись від поїздок, щоб не наражатись на небезпеку і не заважати пожежникам.

З лісовими пожежами, що почались на тлі літньої спеки, борються також на грецькому Криті та у Туреччині. В останній за 10 днів було зафіксовано понад 760 пожеж, через які довелось евакуюватись тисячам людей.