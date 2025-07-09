СМИ: Трамп размышляет над передачей Украине дополнительного Patriot

Президент США Дональд Трамп якобы размышляет над предоставлением Украине еще одной системы ПВО Patriot.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам двух чиновников, с которыми пообщалось издание, Трамп размышляет над тем, чтобы передать Украине еще один Patriot.

Один из собеседников говорит, что Белый дом обратился к Пентагону с просьбой предложить варианты, какое дополнительное оружие можно передать Украине, и спросили в том числе о системе Patriot.

Если такое решение в конечном итоге примут, оно стало бы первым решением об очень весомой новой помощи Украине при второй администрации Трампа

Кроме того, американские чиновники выясняют, мог ли бы кто-то из союзников предоставить Украине дополнительные Patriot.

Но отдельным вызовом остается вопрос ракет-перехватчиков и количества, которое могут предоставить США и партнеры, поскольку в условиях одновременных интенсивных войн в Украине и на Ближнем Востоке США начинают беспокоиться о своих запасах.

В Белом доме не ответили на запрос о том, думают ли в администрации над предоставлением Украине дополнительных Patriot.

Ранее журналисты Axios узнали, что Трамп пообещал Украине небольшое количество ракет для Patriot и давит на Германию, чтобы та продала батарею.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед этим в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению о приостановке поставок.

Неофициально журналисты выяснили, что речь идет об единоличном решении министра обороны Пита Хегсета, о котором он не сообщал Белому дому до того, как произошла фактическая остановка поставок.

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