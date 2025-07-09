ЗМІ: глава Пентагону не радився з Білим домом перед зупинкою поставок зброї Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет не інформував Білий дім про своє рішення зупинити поставки зброї Україні до того, як це відбулося.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

П’ятеро співрозмовників, поінформованих про ситуацію довкола постачання американської зброї для України, стверджують, що Гегсет не поінформував Білий дім про те, що надумав поставити на паузу постачання зброї Україні.

Спецпредставник Трампа з питань Росії і України Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо також нічого не знали і вперше почули про ситуацію з преси, поділився один з високопосадовців адміністрації та ще двоє джерел.

За словами джерел, йдеться вже про другий випадок за рік, коли Гегсет одноосібно ухвалював рішення щодо зброї для України, що потім спантеличувало інших посадовців зі сфери нацбезпеки. Перший раз це сталося у лютому і тоді рішення швидко завернули, кажуть троє співрозмовників.

Президент Трамп у вівторок за запитання про те, чиїм це було рішенням, ухилився від відповіді фразою: "Я не знаю, чому б вам не сказати мені".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт також ухилилася від підтверджень чи спростувань, що йдеться про одноосібне рішення Гегсета. Вона зазначила, що Пентагон провів перегляд запасів, щоб "гарантувати, що уся підтримка, яка прямує до іноземних держав, відповідала американським інтересам" і що Трамп ухвалив рішення продовжити військову допомогу Україні. Також вона додала, що президент "має повну довіру до міністра оборони".

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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