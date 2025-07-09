Глава Міноборони Франції розповів, навіщо Макрон подзвонив Путіну вперше за три роки

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню стверджує, що тема іранської ядерної програми була однією з причин першого за три роки телефонного дзвінка президента Емманюеля Макрона російському правителю Владіміру Путіну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю газеті Valeurs actuelles.

Лекорню підкреслив занепокоєність Франції розвитком іранської ядерної програми, особливо після останніх ударів Ізраїлю і США по ядерних обʼєктах Ірану.

За його словами, для стримування ядерних амбіцій Ірану "треба працювати з членами Ради безпеки ООН, великими ядерними державами, незалежно від розбіжностей, які можуть бути з цими країнами в інших питаннях".

На уточнення, чи з цієї причини Емманюель Макрон зателефонував Владіміру Путіну 1 липня, глава французького Міноборони відповів: "Звичайно".

"Останній раз президент Макрон дзвонив Путіну у вересні 2022 року щодо атомної електростанції в Запоріжжі, в Україні, тобто щодо ядерної енергетики", – нагадав Лекорню.

"Коли президент просив мене зателефонувати Сергєю Шойгу, колишньому міністру оборони Росії, це було в основному для обговорення ядерних питань і боротьби з тероризмом", – додав він.

Путін і Макрон 1 липня провели першу з вересня 2022 року телефонну розмову. Єлисейський палац заявив, що французький президент закликав у ній до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

ЗМІ також повідомляли, що після дзвінка Путіну Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським.