Глава Минобороны Франции рассказал, зачем Макрон позвонил Путину впервые за три года

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню утверждает, что тема иранской ядерной программы была одной из причин первого за три года телефонного звонка президента Эмманюэля Макрона российскому правителю Владимиру Путину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью газете Valeurs actuelles.

Лекорню подчеркнул обеспокоенность Франции развитием иранской ядерной программы, особенно после последних ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.

По его словам, для сдерживания ядерных амбиций Ирана "нужно работать с членами Совета безопасности ООН, крупными ядерными державами, независимо от разногласий, которые могут быть с этими странами в других вопросах".

На уточнение, по этой ли причине Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Путину 1 июля, глава французского Минобороны ответил: "Конечно".

"Последний раз президент Макрон звонил Путину в сентябре 2022 года по поводу атомной электростанции в Запорожье, в Украине, то есть по поводу ядерной энергетики", – напомнил Лекорню.

"Когда президент просил меня позвонить Сергею Шойгу, бывшему министру обороны России, это было в основном для обсуждения ядерных вопросов и борьбы с терроризмом", – добавил он.

Путин и Макрон 1 июля провели первый с сентября 2022 года телефонный разговор. Елисейский дворец заявил, что французский президент призвал в нем к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

СМИ также сообщали, что после звонка Путину Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.