Які країни можуть стати наступними кандидатами у члени ЄС та чому

Останні геополітичні події – від агресивної війни Росії проти України до ворожості президента США Дональда Трампа щодо НАТО – підживлюють підтримку вступу до ЄС у Гренландії, Ісландії та Норвегії.

Хоча північне розширення не відбудеться швидко, лідери ЄС мають почати готувати ґрунт для цього вже зараз.

Про те, чому ідея вступу північних країн Європи до ЄС стає дедалі привабливішою для обох сторін, читайте в статті Родеріка Кефферпютца та Віллі Сьовндала ЄС дивиться на Північ: чому Ісландія та Норвегія змінюють своє ставлення до членства. Далі – стислий її виклад.

Ідея північного розширення ЄС аж ніяк не є радикальною. Північні європейські країни вже глибоко інтегровані з ЄС через Європейську економічну зону та Шенген.

Проте дотепер вони уникали членства в Союзі.

Але нові геополітичні реалії докорінно змінили логіку розширення.

Ісландія, Норвегія та особливо Гренландія стикаються з дедалі більшими викликами безпеці – від війни Росії проти України до антагонізму Трампа до НАТО. А тому стаття 42.7 Договору про ЄС – яка встановлює зобов’язання щодо взаємної оборони і яка юридично є навіть сильнішою за статтю 5 НАТО – набула значної привабливості.

В сучасному світі, де "сильний пожирає слабкого", членство в політичному союзі на кшталт ЄС є не кайданами, а щитом.

Окрім питань безпеки, північні країни дедалі гостріше відчувають наслідки своєї відсутності за столом ухвалення рішень у Євросоюзі.

Тож зараз триває переоцінка позицій.

Уряд Ісландії вже планує референдум щодо відновлення переговорів про вступ, а в Норвегії дискусії на цю тему знову активізувалися.

В обох країнах підтримка членства в ЄС сягнула рекордних показників.

Так само опитування свідчать, що і в Гренландії більшість виборців також підтримали б вступ до ЄС, якби автономні інституції території ініціювали таку дискусію.

З точки зору ЄС, північне розширення було б стратегічним здобутком для всієї європейської спільноти.

Кожна з цих країн має чим посилити Євросоюз.

Їхній вступ посилив би глобальну вагу ЄС, інституційну довіру, економічну й енергетичну стійкість.

До того ж усі три є демократіями, які поділяють правила, цінності та стратегічні інтереси ЄС.

Данське головування є ідеальною нагодою розпочати процес північного розширення Євросоюзу.

Данія у своєму порядку денному для головування стверджує, що розширення є "геополітичною необхідністю". Ба більше, саме Данія має унікальні можливості для підтримки й організації діалогу з Північчю.

Докладніше – в матеріалі Родеріка Кефферпютца та Віллі Сьовндала ЄС дивиться на Північ: чому Ісландія та Норвегія змінюють своє ставлення до членства.