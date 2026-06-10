Заступником глави МВС Грузії став ексохоронець Бідзіни Іванішвілі

Заступником нового глави МВС Грузії став Георгій Бахуашвілі, у минулому особистий охоронець Бідзіни Іванішвілі – мільярдера, експрем'єр-міністра та почесного голови партії "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.

У заяві МВС про нове призначення йдеться, що "полковник поліції Георгій Бахуашвілі призначений заступником міністра внутрішніх справ Сулхана Тамазашвілі".

Відомство зазначає, що Бахуашвілі має "багаторічний досвід роботи в системі МВС" і що до цього він обіймав посаду директора Департаменту генеральної інспекції міністерства.

При цьому Бахуашвілі обійняв посаду голови генеральної інспекції МВС Грузії 30 квітня 2026 року.

Георгій Бахуашвілі раніше був особистим охоронцем Бідзіни Іванішвілі. Бахуашвілі забезпечував охорону Бідзіни Іванішвілі та його родини протягом 10 років.

Нагадаємо, на початку цього року колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою його засудили до 5 років тюремного ув'язнення.

Гарібашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра з 2021 по 2024 рік і раніше, з 2013 по 2015 рік, був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

Гарібашвілі висунули звинувачення щодо легалізації злочинних доходів в особливо великому розмірі, яке загрожувало йому позбавленням волі на термін до 12 років.