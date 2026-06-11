Депутати з польського міста вимагають, щоб Вінниця переіменувала вулицю Бандери

Фракція партії "Право і справедливість" у міській раді міста Кельце направила голові ради Мачєю Якубчику резолюцію, в якій закликає мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telewizja Świętokrzyska.

Це відбувається на тлі скандалу, що розгорнувся у місті довкола питань спільної українсько-польської історії, у зв’язку з чим Вінниця вже відкликала свій запит до міста-побратима Кельце з проханням подарувати автобуси.

Депутати від "Права і справедливості" сподіваються, що під час сесії всі депутати підтримають документ "щодо заклику змінити назву вулиці імені Степана Бандери у Вінниці"

У тексті резолюції, зокрема, сказано, що "міська рада Кельце звертається до мера міста Вінниця та міської ради Вінниці з офіційним закликом змінити ім’я вулиці, названої на честь Степана Бандери з 2022 року".

Наголошується, що Кельце та Вінницю пов’язує 70-річна історія партнерства, "заснована на культурному та економічному обміні, а також дружбі між нашими мешканцями".

"Масштаб цих зв’язків проявився після 24 лютого 2022 року, коли Росія вчинила брутальну агресію проти України. Громада Кельце без вагань та з повною відданістю поспішила тоді з гуманітарною, матеріальною та інституційною допомогою для Вінниці та тисяч українських біженців, розділяючи з вами біль та підтримуючи вашу боротьбу за свободу", – йдеться у тексті.

Однак, відзначають депутати "ПіС", "справжня дружба вимагає діалогу також на складні та болючі теми".

"Постать Степана Бандери та спадщина ОУН-УПА в Польщі однозначно асоціюються з масовими злочинами проти беззахисного цивільного населення. На думку польських істориків та у загальній свідомості нашого суспільства Степан Бандера як лідер Організації українських націоналістів (ОУН) є постаттю, однозначно відповідальною за геноцид польського цивільного населення, зокрема на Волині. Символи та імена, пов’язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль і є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань", – йдеться у тексті.

Тож депутати "з турботою про збереження та подальший розвиток" багаторічних відносин звертаються до влади та мешканців Вінниці з проханням "змінити покровителя цієї вулиці".

"Ми віримо, що в багатій історії України та самої Вінниці є багато видатних постатей, героїв боротьби за незалежність, діячів культури, науки чи праведників, які можуть об’єднувати, а не розділяти наші народи та місцеві громади. Такий жест з боку міста Вінниці, зроблений у дусі взаємної поваги та історичної правди, став би знаковим символом зрілості нашого партнерства. Очищення публічного простору Вінниці від символів, що розділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на наступні десятиліття", – сказано у резолюції.

Нагадаємо, напередодні мер міста Кельце Агата Войда повідомила, що довкола запиту Вінниці про допомогу автобусами в останні дні виникло багато брехні, маніпуляцій та "звичайної людської підлості", у зв’язку з чим мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати прохання про передачу автобусів.

Нагадаємо, у Польщі в останні дні розгорнувся скандал через рішення президента України назвати на честь героїв УПА один з військових центрів ССО.

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