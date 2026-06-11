Трамп привітав прем’єра Вірменії з перемогою на виборах

Президент США Дональд Трамп привітав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії "Громадянський договір" на парламентських виборах.

Про це глава Білого дому написав у Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що вітає Пашиняна з переконливою перемогою на національних виборах у Вірменії.

"Я дуже пишаюся тим, що підтримав його на переобрання, і не маю жодних сумнівів, що з ним на чолі прекрасної Вірменії ця країна досягне таких висот величі та успіху, які перевершать найсміливіші очікування", – написав президент США.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання на спільну роботу з Вірменією задля забезпечення миру, стабільності та процвітання на Південному Кавказі та за його межами.

Варто зазначити, що Рубіо відвідав Вірменію з візитом напередодні парламентських виборів. А Трамп публічно підтримав Пашиняна перед виборами.

Детально про результати голосування 7 червня читайте у статті: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід