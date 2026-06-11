Українські дипломати звернулись до влади Люксембургу з приводу виступу росіянки Нетребко

Посольство України у Люксембурзі висловило занепокоєння з приводу запланованого виступу російської оперної співачки Анни Нетребко у філармонії Люксембурга 15 червня та звернулось з цього приводу до відповідних органів влади.

Про це йдеться у представленому посольством пресрелізі, повідомляє "Європейська правда".

Дипломати відзначили, що протягом багатьох років Нетребко публічно асоціюється з політичним та культурним істеблішментом Російської Федерації.

Вони нагадали, що Нетребко висловлювала підтримку Владіміру Путіну під час його президентських кампаній, отримувала від нього державні нагороди та брала участь в ініціативах, що просувають підтримувані державою культурні наративи Росії.

"У час, коли Україна продовжує захищати свій суверенітет, територіальну цілісність та принципи міжнародного права…, просування представників російського культурного істеблішменту на престижних міжнародних сценах викликає серйозні етичні занепокоєння та побоювання щодо репутації", – заявили у посольстві.

Там також наголосили, що протягом десятиліть Російська Федерація використовувала культуру як інструмент впливу та формування іміджу за кордоном, а поняття "великої російської культури" часто просували, не визнаючи ширшої реальності, в якій українська культура була придушена та відсунута на другий план.

"На тлі триваючої російської військової агресії проти України подальше просування видатних представників російського культурного істеблішменту ризикує сприяти нормалізації політики та наративів держави-агресора. Посольство хоче підкреслити, що доки Російська Федерація продовжує свої атаки на українські міста, цивільне населення та культурну спадщину, співпраця з російськими митцями, які утримуються від чіткої та принципової позиції щодо дій своєї держави, сприймається українцями як глибоко болюча", – заявили дипломати.

Посольство України поділилося цими занепокоєннями з відповідними органами Люксембургу та з повагою закликало "переглянути обставини, що супроводжують цей захід".

Нагадаємо, в січні театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.