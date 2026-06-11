Президент Сербії оголосив, що незабаром піде у відставку

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує незабаром піти у відставку зі своєї посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Danas.

В ефірі "Радіо Белград" Вучича запитали, чи планує він піти у відставку через три-чотири місяці, на що президент відповів "можливо, раніше".

"Я почав пакувати книги в Адміністрації президента. У мене багато книг, і я дивлюся, куди їх подіти", – сказав Вучич.

Він пояснив, що думає про свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, і додав, що ввечері у нього відбудеться важлива зустріч.

Вучич також заявив, що "вибори відбудуться через кілька місяців, а чи через три чи чотири місяці – це технічне питання".

Він також додав, що щодня розмірковує над тим, хто з нинішніх посадовців при владі міг би стати новим кандидатом у президенти.

Раніше повідомлялося, що Вучич планує провести позачергові парламентські вибори до кінця поточного року.

Сербію з грудня 2024 року охопили антиурядові протести, зокрема, з вимогою відставки Вучича. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.