Какие страны могут стать следующими кандидатами в члены ЕС и почему

Последние геополитические события – от агрессивной войны России против Украины до враждебности президента США Дональда Трампа по отношению к НАТО – подпитывают поддержку вступления в ЕС в Гренландии, Исландии и Норвегии.

Хотя северное расширение не произойдет быстро, лидеры ЕС должны начать готовить почву для этого уже сейчас.

О том, почему идея вступления северных стран Европы в ЕС становится все более привлекательной для обеих сторон, читайте в статье Родерика Кефферпютца и Вилли Сёвндала ЕС смотрит на Север: почему Исландия и Норвегия меняют свое отношение к членству. Далее – краткое изложение статьи.

Идея северного расширения ЕС отнюдь не является радикальной. Северные европейские страны уже глубоко интегрированы с ЕС через Европейскую экономическую зону и Шенген.

Однако до сих пор они избегали членства в Союзе.

Но новые геополитические реалии коренным образом изменили логику расширения.

Исландия, Норвегия и особенно Гренландия сталкиваются со все более серьезными вызовами безопасности – от войны России против Украины до антагонизма Трампа к НАТО. Поэтому статья 42.7 Договора о ЕС, которая устанавливает обязательства по взаимной обороне и которая юридически даже сильнее статьи 5 НАТО, приобрела значительную привлекательность.

В современном мире, где "сильный пожирает слабого", членство в политическом союзе типа ЕС является не оковами, а щитом.

Кроме вопросов безопасности, северные страны все острее ощущают последствия своего отсутствия за столом принятия решений в Евросоюзе.

Поэтому сейчас идет переоценка позиций.

Правительство Исландии уже планирует референдум о возобновлении переговоров о вступлении, а в Норвегии дискуссии на эту тему снова активизировались.

В обеих странах поддержка членства в ЕС достигла рекордных показателей.

Также опросы показывают, что и в Гренландии большинство избирателей также поддержали бы вступление в ЕС, если бы автономные институты территории инициировали такую дискуссию.

С точки зрения ЕС, северное расширение было бы стратегическим достижением для всего европейского сообщества.

Каждая из этих стран может укрепить Евросоюз.

Их вступление усилило бы глобальный вес ЕС, институциональное доверие, экономическую и энергетическую устойчивость.

К тому же все три страны являются демократиями, которые разделяют правила, ценности и стратегические интересы ЕС.

Датское председательство является идеальной возможностью начать процесс северного расширения Евросоюза.

Дания в своей повестке дня для председательства утверждает, что расширение является "геополитической необходимостью". Более того, именно Дания имеет уникальные возможности для поддержки и организации диалога с Севером.

Подробнее – в материале Родерика Кефферпютца и Вилли Сёвндала ЕС смотрит на Север: почему Исландия и Норвегия меняют свое отношение к членству.