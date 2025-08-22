Які гарантії безпеки від США потрібні Україні і як Європа може вплинути на позицію Трампа

Нарешті відбувся запуск процесу, до якого в Україні вже давно прагнули – міжнародні консультації щодо розробки безпекових гарантій. Ця ідея отримала дихання після своєрідного "благословення" з боку Сполучених Штатів під час багатосторонньої зустрічі з лідерами європейських країн у Вашингтоні, коли США пообіцяли європейським лідерам трансатлантичну підтримку.

Це звучатиме трохи тавтологічно, але європейські гаранти безпеки України самі потребували гарантій, але вже американських. Виходило так, що Україні були потрібні не просто гарантії (європейські), а "гарантовані гарантії". Тобто "гарантовані" Сполученими Штатами.

Європейці не приховують, що не мають достатніх спроможностей для втілення власних амбіцій – від кількості військових в арміях європейських держав до передачі розвідданих.

Ба більше, серед країн "коаліції рішучих" були й такі держави, які не хотіли долучатися до коаліціантів за умови, якщо формат буде сприйматися як "антиамериканський".

Саме тому європейські політики працювали над тим, аби Вашингтон усе ж змінив свої підходи.

Центр "Нова Європа" ще рік тому, коли посилювалися голоси тих, хто закликав до переговорів із Росією, розробив аналітичний документ за назвою "Безпекова матриця".

Наші ключові висновки полягали у тому, що яким би не був шлях до завершення війни, для України він обов’язково має пролягати через гарантії безпеки. Це мало стати принциповою передумовою офіційного Києва для будь-якого дипломатичного сценарію завершення війни чи навіть її потенційного призупинення.

На жаль, у США важливість цього підходу усвідомили лише зараз.

Тепер для Трампа перемир'я вже не на порядку денному, натомість США зголосилися з думкою про розробку гарантій безпеки.

Звісно, немає жодних підстав вважати, що процес розробки гарантій безпеки виявиться успішним у найближчій перспективі. Тим більше – немає жодних підстав вважати, що Росія погодиться на будь-які гарантії, розроблені й запропоновані "коаліцією рішучих".

Поки що гірка реальність полягає в тому, що Сполучені Штати не дуже охочі до участі в ініціативах, пов'язаних із підтримкою України.

Але те, що США погодилися на координацію розробки гарантій, – уже великий крок вперед. Далі справа за аргументами досвідчених військових і дипломатів Європи.

Так от головний його висновок у тому, що більшість проаналізованих моделей не виникали відразу у тому вигляді, в якому ми їх знаємо сьогодні. Вони переважно були модифіковані та змінені у часі. Вони еволюціонували.

У цьому сенсі варто розуміти: те, що видається неможливим сьогодні, згодом може стати реальним.

Якими б не були запропоновані гарантії безпеки, не варто забувати, що вони можуть мати тимчасовий характер.

До того ж останні пів року довели, як Трамп може коригувати позицію. І точно таких корекцій може зазнати його нинішнє бачення щодо вступу України до НАТО.

