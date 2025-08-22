Какие гарантии безопасности от США нужны Украине и как Европа может повлиять на Трампа

Наконец-то состоялся запуск процесса, к которому в Украине уже давно стремились – международные консультации по разработке гарантий безопасности. Эта идея получила дыхание после своеобразного "благословения" со стороны Соединенных Штатов во время многосторонней встречи с лидерами европейских стран в Вашингтоне, когда США пообещали европейским лидерам трансатлантическую поддержку.

Это будет звучать немного тавтологично, но европейские гаранты безопасности Украины сами нуждались в гарантиях, но уже американских. Получалось так, что Украине были нужны не просто гарантии (европейские), а "гарантированные гарантии". То есть "гарантированные" Соединенными Штатами.

О том, почему Европа не может обеспечить действенные гарантии самостоятельно, читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины. Далее – краткое изложение.

Европейцы не скрывают, что не имеют достаточных возможностей для реализации своих амбиций – от количества военных в армиях европейских государств до передачи разведданных.

Более того, среди стран "коалиции решительных" были и такие государства, которые не хотели присоединяться к коалиционерам при условии, что формат будет восприниматься как "антиамериканский".

Именно поэтому европейские политики работали над тем, чтобы Вашингтон все же изменил свои подходы.

Центр "Новая Европа" еще год назад, когда усиливались голоса тех, кто призывал к переговорам с Россией, разработал аналитический документ под названием "Матрица безопасности".

Наши ключевые выводы заключались в том, что каким бы ни был путь к завершению войны, для Украины он обязательно должен пролегать через гарантии безопасности. Это должно было стать принципиальной предпосылкой официального Киева для любого дипломатического сценария завершения войны или даже ее потенциального приостановления.

К сожалению, в США важность этого подхода осознали только сейчас.

Теперь для Трампа перемирие уже не на повестке дня, зато США согласились с мыслью о разработке гарантий безопасности.

Конечно, нет никаких оснований полагать, что процесс разработки гарантий безопасности окажется успешным в ближайшей перспективе. Тем более – нет никаких оснований полагать, что Россия согласится на какие-либо гарантии, разработанные и предложенные "коалицией решительных".

Пока горькая реальность заключается в том, что Соединенные Штаты не очень охотно участвуют в инициативах, связанных с поддержкой Украины.

Но то, что США согласились на координацию разработки гарантий, – уже большой шаг вперед. Дальше дело за аргументами опытных военных и дипломатов Европы.

Два года назад Центр "Новая Европа" опубликовал исследование о моделях безопасности в других странах мира. О том, какие положительные и отрицательные элементы этого опыта нужно учесть Украине, читайте в полной версии статьи.

Так вот, его главный вывод заключается в том, что большинство проанализированных моделей не возникали сразу в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Они в основном были модифицированы и изменены со временем. Они эволюционировали.

В этом смысле стоит понимать: то, что кажется невозможным сегодня, со временем может стать реальным.

Какими бы ни были предложенные гарантии безопасности, не стоит забывать, что они могут носить временный характер.

К тому же последние полгода доказали, как Трамп может корректировать позицию. И точно такие корректировки может претерпеть его нынешнее видение вступления Украины в НАТО.

Подробнее – в материале Сергея Солодкого Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.