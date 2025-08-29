Як позбавлений посади "друг Путіна" посилює кризу на Балканах

Протистояння у Боснії і Герцеговині (БіГ) набирає обертів.

18 серпня Апеляційна рада Суду БіГ підтвердила вирок для президента Республіки Сербської (входить до складу Боснії і Герцеговини) Мілорада Додіка та відкинула його скаргу на рішення Центральної виборчої комісії щодо зупинки його президентських повноважень.

Таким чином, 18 серпня один з ключових "друзів Путіна" у Європі став колишнім президентом Республіки Сербської, просто громадянином цього ентитету без дипломатичного паспорта, який анульовано. Нові президентські вибори мають відбутися 23 листопада.

Експрезидент Додік не прийняв цього вироку та кинувся в чергову атаку на правосуддя, стабільність та єдність держави.

Про те, як "друг Путіна" збирається розхитувати політичну ситуацію в Боснії і Герцеговині, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан. Далі – стислий її виклад.

В один день із вироком Мілораду Додіку голова уряду Республіки Сербської (РС) Радован Вишкович подав йому заяву про свою відставку, і вона була прийнята.

Склалася тупикова ситуація: колишній президент Додік спочатку незаконно приймає відставку чинного прем’єра (вона не є дійсною), а потім незаконно висуває кандидатуру нового (недійсна кандидатура).

А якщо за висунуту Додіком кандидатуру Сави Мінича проголосує Народна скупщина РС (скоріш за все, це станеться, оскільки більшість поки що у партії Додіка), хто ризикне визнати його легітимним прем’єр-міністром РС та співпрацювати з ним?

Жодна з міжнародних інституцій (звичайно, за винятком російських, сербських або угорських) не говоритиме з нелегітимним урядом, а на додачу – цей уряд матиме проблеми з використанням державного бюджету та далі тягнутиме економіку Республіки Сербської у прірву.

Паралельно Мілорад Додік анонсував референдум щодо довіри собі.

Вже 25 серпня Скупщина Республіки Сербської приймає рішення про проведення 25 жовтня референдуму з досить довгим і маніпулятивним питанням.

Він не є юридично зобов’язуючим, а посилання на нібито існуючу його юридичну силу є брехнею та небезпечною ілюзією, які спрямовані проти верховенства права.

Заяви експрезидента Додіка, що тільки громадяни Республіки Сербської можуть вирішувати його долю, є чистої води спекуляцією.

Крім того, бюджет РС не передбачає коштів на проведення референдуму.

На додачу Додік погрожує іншими референдумами, які "вирвуть РС з мертвих обіймів" Боснії і Герцеговини. Тобто – погрожує відділенням.

Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив позачергові президентські вибори в Республіці Сербській на 23 листопада.

Тому колишній президент РС декларує, що не боїться виборів, але хоче провести їх на своїх умовах.

Для цього Додік висунув ідею проведення виборів виборчою комісією саме Республіки Сербської, формування якої буде під контролем керівної партії (що відкриває чималі можливості для фальсифікацій).

Тому вже заявлено, що до кінця серпня новий уряд Республіки Сербської сам визначить дату проведення виборів, а офіційні вибори від ЦВК Боснії і Герцеговини сепаратисти спробують бойкотувати.

Втім, здається, що Додік не впевнений у можливості реалізації цього плану.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан.