У засудженого Додіка забирають дипломатичний паспорт БіГ

Позбавленого у звʼязку з вироком мандата президента Республіки Сербської Мілорада Додіка зобовʼязали здати дипломатичний паспорт Боснії і Герцеговини.

Про це балканській службі "Радіо Свобода" повідомив міністр закордонних справ БіГ Ельмедін Конакович, пише "Європейська правда".

За інформацією МЗС Боснії і Герцеговини, Додік має повернути дипломатичний паспорт протягом 15 днів. У протилежному випадку відомство повідомить прикордонну поліцію та дипломатичну і консульську мережу про анулювання паспорта.

Рішення було ухвалене на наступний день після офіційного закінчення повноважень Додіка як президента Республіки Сербської.

Мілорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Пізніше рік увʼязнення був замінений на штраф у розмірі майже 19 тисяч євро.

Після того як вирок став остаточним, 6 серпня Центральна виборча комісія БіГ скасувала його мандат президента Республіки Сербської, обраного на виборах 2022 року.

