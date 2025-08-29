Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан

Колишній президент РС декларує, що не боїться виборів, але хоче провести їх на своїх умовах

Протистояння у Боснії і Герцеговині набирає обертів.

18 серпня Апеляційна рада Суду БіГ підтвердила вирок та відкинула скаргу президента Республіки Сербської (РС; один з ентитетів БіГ) Мілорада Додіка, а разом із тим – одного з ключових "друзів Путіна" у Європі, на рішення Центральної виборчої комісії щодо зупинки його президентських повноважень.

Таким чином, 18 серпня цього року (коли Апеляційна рада визнала його винним) Додік став колишнім президентом РС, просто громадянином цього ентитету без дипломатичного паспорта, який анульовано. Нові президентські вибори мають відбутися 23 листопада.

Експрезидент Додік не прийняв цього вироку та кинувся в чергову атаку на правосуддя, стабільність та єдність держави.

Його стратегія дуже проста – поступово розхитувати політичну ситуацію, сподіваючись, що влада БіГ злякається перспективи нової громадянської війни та відступить. І для цього він готовий використовувати будь-які можливості, головним чином антиконституційні та антизаконні.

Ще більше нелегітимності!

В один день із вироком Додіку голова уряду РС Радован Вишкович подав йому заяву про свою відставку, і вона була прийнята.

Тим самим обидва політики порушили всі законодавчі акти, не тільки БіГ, але й РС, та забули, що з 18 серпня в Баня-Луці посада президент вакантна й тому не має кому схвалити ніякого рішення у цій справі.

Вишкович мав би подати свою заяву чинному президенту ентитету, але громадянин Додік, вже не президент, вперто відкидає всі рішення Суду та ЦВК БіГ та приймає відставку.

Тим самим уряд РС стає технічним, тобто має право лише на оперативне керування.

Понад те, Додік, вважаючи себе все ще президентом, висуває кандидатом на прем’єра свого однопартійця та колишнього міністра сільського господарства Саву Мінича. Нібито не існує ані Конституції БіГ, ані Конституції РС, або їх можна не виконувати.

Склалася тупикова ситуація: колишній президент Додік спочатку незаконно приймає відставку чинного прем’єра (вона не є дійсною), а потім незаконно висуває кандидатуру нового (недійсна кандидатура).

А якщо за кандидатуру Мінича проголосує Народна скупщина РС (скоріш за все, це станеться, оскільки більшість поки що у партії Додіка), хто ризикне визнати його легітимним прем’єр-міністром РС та співпрацювати з ним?

Адже з юридичної точки зору – Мінич та депутати Скупщини, які підтримали його кандидатуру, опиняться поза законом. Як і сам Додік.

Жодна з міжнародних інституцій (звичайно, за винятком російських, сербських або угорських) не говоритиме з нелегітимним урядом, а на додачу – цей уряд матиме проблеми з використанням державного бюджету та далі тягнутиме економіку РС у прірву.

Референдум імені Додіка

Другий крок Мілорада Додіка по збереженню своєї влади – анонсований ним референдум щодо довіри собі.

Вже 25 серпня Скупщина РС приймає рішення про проведення 25 жовтня референдуму з досить довгим питанням: "Чи визнаєте ви рішення необраного іноземця Крістіана Шмідта (мається на увазі верховний представник) та вердикти неконституційного Суду Боснії і Герцеговини, винесені проти президента РС, а також рішення ЦВК про скасування мандата президента РС Мілорада Додіка?".

Деякі слова тут виділені свідомо – щоб підкреслити маніпулятивність цього референдуму.

А саме проведення цього референдуму є підставою для початку нових карних справ.

Крім того, у контексті цього референдуму виникло декілька проблем.

1.Він не є юридично зобов’язуючим, а лише звичайним опитуванням населення, навіть не консультативним.

Посилання на нібито існуючу його юридичну силу є брехнею та небезпечною ілюзією, які спрямовані проти верховенства права, яке тільки-тільки встановлюється в державі.

2.Бюджет РС не передбачає коштів на проведення референдуму. Фінансовий стан РС дуже критичний та й грошей для цього політичного заходу чекати немає звідкіля.

Можливо, сербські та угорські "друзі" мають бажання допомогти, а ось реалізація досить проблематична. Самим грошей не вистачає.

3.Жодне вивчення громадської думки не може скасувати згадані вище рішення Суду БіГ і Центрвиборчкому БіГ. А тому заяви експрезидента Додіка, що тільки громадяни РС можуть вирішувати його долю, є чистої води спекуляцією.

До речі, а хто проводитиме опитування? Адже члени Республіканської виборчої комісії у розпалі політичної кризи в РС пішли у відставку. А нові поки що не обрані, та й бажаючих знайти не так просто.

На додачу Додік погрожує іншими референдумами, які "вирвуть РС з мертвих обіймів" БіГ. Тобто – погрожує відділенням.

І це при тому, що за післявоєнний час в РС понад 50 спроб провести референдуми так і залишилися на вербальному рівні. В тому числі – завдяки застосуванню верховними представниками своїх повноважень.

Вибори будуть. Але хто їх проводитиме?

Після остаточного рішення у справі Додіка Центрвиборчком БіГ має призначити позачергові президентські вибори в РС, які мають пройти не пізніше 90 днів від дати втрати ним мандата.

А вже 28 серпня була оголошена дата цих виборів – 23 листопада.

Роботи багато – адже подібних випадків в історії БіГ ще не було. На комісію чекає велика робота з великим обсягом підзаконних актів, інструкцій та технічних документів, які забезпечуватимуть проведення виборів.

Водночас існує серйозна проблема – Центрвиборчком поки що не отримав від Мінфіну БіГ грошей на проведення виборів, а його керівник та член партії Додіка СНСД Срджан Аміджич може заблокувати фінансування.

Мабуть, передбачаючи можливість такої ситуації, верховний представник Крістіан Шмідт ще у 2022 році видав відповідні розпорядження, щоб запобігти будь-яким проблемам у подібних випадках. Але це ж Балкани, все може бути.

Тому колишній президент РС декларує, що не боїться виборів, але хоче провести їх на своїх умовах.

Для цього Додік висунув ідею проведення виборів саме Республіканською виборчою комісією РС, формування якої буде під контролем керівної партії (що відкриває чималі можливості для фальсифікацій).

Тому вже заявлено, що до кінця серпня новий уряд РС сам визначить дату проведення виборів, а офіційні вибори від ЦВК БіГ сепаратисти спробують бойкотувати.

Втім, здається, що Додік не впевнений у можливості реалізації цього плану.

Цю невпевненість підтверджує дещо неочікувана пропозиція – якщо вибори президента проводитиме Республіканська виборча комісія, Додік 10 років не з'являтиметься на політичній сцені (нагадаємо, Суд БіГ заборонив йому займатися політикою шість років).

Але наскільки можна вірити черговим його словам та обіцянкам, які вже втратили свою цінність?

* * * * *

Боротьба Додіка за владу все більше виглядає як особиста боротьба проти саме Крістіана Шмідта, який нібито намагається "знищити" РС, сербів та особисто Додіка.

І тут позиція Додіка збігається з позицією РФ, які разом працюють на "сербський світ", що починає розвалюватися після вироків Додіку, зацікавленому у дестабілізації політичної обстановки в БіГ та руйнуванні її цілісності.

Проте можливостей реалізувати цей план стає все менше. Що і показав вирок Додіку.

Відтепер треба закріпити чергову перемогу державних інституцій БіГ над сепаратизмом "сербського світу". Адже, попри це, "друзі Путіна" намагаються й надалі розхитувати крихку стабільність у Боснії і Герцеговині.

Автор: Володимир Цибульник,

кандидат історичних наук, експерт із Західних Балкан