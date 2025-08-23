У Республіці Сербській схвалили референдум про статус безмандатного Додіка

Народна скупщина Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини призначила на 25 жовтня референдум щодо вироку позбавленого мандата президента РС Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Рішення про референдум щодо вироку Мілораду Додіку парламент Республіки Сербської ухвалив увечері у пʼятницю.

Питання референдуму звучить так: "Чи ви приймаєте рішення необраного іноземця Крістіана Шмідта та неконституційні рішення Суду Боснії і Герцеговини, винесені проти президента Республіки Сербської, а також рішення ЦВК про скасування мандата президента Сербської Мілорада Додіка?"

Паралельно депутати РС ухвалили заяву, в якій очікувано відмовились визнавати позбавлення Додіка президентського мандата і закликали всіх політичних субʼєктів не вживати жодних дій для проведення позачергових виборів президента.

Нагадаємо, Мілорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Пізніше рік увʼязнення був замінений на штраф.

Після того як вирок став остаточним, 6 серпня Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала його мандат президента Республіки Сербської, обраного на виборах 2022 року.

