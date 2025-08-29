Как лишенный должности "друг Путина" усугубляет кризис на Балканах

Противостояние в Боснии и Герцеговине (БиГ) набирает обороты.

18 августа Апелляционный совет Суда БиГ подтвердил приговор президенту Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милораду Додику и отклонил его жалобу на решение Центральной избирательной комиссии о приостановлении его президентских полномочий.

Таким образом, 18 августа один из ключевых "друзей Путина" в Европе стал бывшим президентом Республики Сербской, просто гражданином этого энтитета без дипломатического паспорта, который аннулирован. Новые президентские выборы должны состояться 23 ноября.

Экс-президент Додик не принял этот приговор и бросился в очередную атаку на правосудие, стабильность и единство государства.

В один день с приговором Милораду Додику глава правительства Республики Сербской (РС) Радован Вишкович подал ему заявление о своей отставке, и оно было принято.

Сложилась тупиковая ситуация: бывший президент Додик сначала незаконно принимает отставку действующего премьера (она не является действительной), а затем незаконно выдвигает кандидатуру нового (недействительная кандидатура).

А если за выдвинутую Додиком кандидатуру Савы Минича проголосует Народная скупщина РС (скорее всего, это произойдет, поскольку большинство пока что в партии Додика), кто рискнет признать его легитимным премьер-министром РС и сотрудничать с ним?

Ни одна из международных институций (конечно, за исключением российских, сербских или венгерских) не будет разговаривать с нелегитимным правительством, а в дополнение – это правительство будет иметь проблемы с использованием государственного бюджета и дальше будет тянуть экономику Республики Сербской в пропасть.

Параллельно Милорад Додик анонсировал референдум о доверии себе.

Уже 25 августа Скупщина Республики Сербской принимает решение о проведении 25 октября референдума с довольно длинным и манипулятивным вопросом.

Он не является юридически обязательным, а ссылка на якобы существующую его юридическую силу является ложью и опасной иллюзией, направленной против верховенства права.

Заявления экс-президента Додика о том, что только граждане Республики Сербской могут решать ее судьбу, являются чистой воды спекуляцией.

Кроме того, бюджет РС не предусматривает средств на проведение референдума.

Вдобавок Додик угрожает другими референдумами, которые "вырвут РС из мертвых объятий" Боснии и Герцеговины. То есть – угрожает отделением.

Центризбирком Боснии и Герцеговины назначил внеочередные президентские выборы в Республике Сербской на 23 ноября.

Поэтому бывший президент РС заявляет, что не боится выборов, но хочет провести их на своих условиях.

Для этого Додик выдвинул идею проведения выборов избирательной комиссией именно Республики Сербской, формирование которой будет под контролем правящей партии (что открывает немалые возможности для фальсификаций).

Поэтому уже заявлено, что до конца августа новое правительство Республики Сербской само определит дату проведения выборов, а официальные выборы от ЦИК Боснии и Герцеговины сепаратисты попытаются бойкотировать.

Впрочем, кажется, что Додик не уверен в возможности реализации этого плана.

