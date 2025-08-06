В Польше готовят обвинения лидеру "активистов", патрулирующих границу с Германией
Прокуратура Польши планирует выдвинуть обвинения в оскорблении правоохранителей против Роберта Бонкевича – неформального лидера группы, которая устраивала импровизированные патрули на польско-немецкой границе против миграции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Бонкевичу планируют предъявить обвинения в оскорблении четырех сотрудников Пограничной службы и Военной жандармерии.
Он назвал их "предателями" во время перепалки на пограничном переходе Слубице в Любушском воеводстве в конце июня.
Бонкевич, известный ранее акциями в националистических кругах, недавно основал "Движение защиты границ" – неформальную организацию, которая добровольно "патрулировала" границы с Германией против мигрантов.
Польское правительство квалифицировало деятельность "Движения защиты границ" как незаконную и мешающую правоохранителям. При этом уже бывший президент Анджей Дуда и правые польские партии, наоборот, поддержали активистов во главе с Бонкевичем.
Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.
На днях контроль был продлен до 4 октября.