В Польше готовят обвинения лидеру "активистов", патрулирующих границу с Германией

Прокуратура Польши планирует выдвинуть обвинения в оскорблении правоохранителей против Роберта Бонкевича – неформального лидера группы, которая устраивала импровизированные патрули на польско-немецкой границе против миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Бонкевичу планируют предъявить обвинения в оскорблении четырех сотрудников Пограничной службы и Военной жандармерии.

Он назвал их "предателями" во время перепалки на пограничном переходе Слубице в Любушском воеводстве в конце июня.

Бонкевич, известный ранее акциями в националистических кругах, недавно основал "Движение защиты границ" – неформальную организацию, которая добровольно "патрулировала" границы с Германией против мигрантов.

Польское правительство квалифицировало деятельность "Движения защиты границ" как незаконную и мешающую правоохранителям. При этом уже бывший президент Анджей Дуда и правые польские партии, наоборот, поддержали активистов во главе с Бонкевичем.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

На днях контроль был продлен до 4 октября.