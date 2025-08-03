Польща офіційно оголосила про продовження контролю на кордонах з Литвою і Німеччиною

Польща продовжить тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою до 4 жовтня.

Про це оголосив у неділю міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервіньський, якого цитує PAP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, відповідне розпорядження уряду вже було відправлене для інформування Європейської комісії.

"98% герметичності нашого прикордонного бар'єра змушує білоруські та російські служби, а також нелегальних мігрантів переходити на інші ділянки", – сказав Кервіньський.

Він наголосив на необхідності перекрити новий маршрут нелегальної міграції через Латвію та Литву.

Тому, за словами очільника МВС Польщі, було й вирішено ще на два місяці продовжити контроль на кордонах.

"У вересні ми ухвалюватимемо рішення про подальші кроки в цьому напрямку на основі даних прикордонної служби, армії та поліції", – розповів Кервіньський.

Глава МВС також додав, що про рішення були поінформовані "всі наші партнери".

"Наші європейські партнери повністю розуміють, що ці рішення мають на меті закрити міграційний маршрут, який сьогодні відновився через Литву та Латвію", – додав він.

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

У польському уряді пояснювали, що перевірки необхідні для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів з Росії та Білорусі.