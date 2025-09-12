У ВР розповіли, з чого складатимуться майбутні внески України у бюджет ЄС

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, з чого складатимуться внески України у бюджет Євросоюзу, коли наша держава приєднається до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", Підласа написала на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп відзначила, що майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, і в четвер спільно з Єврокомісією було проведено офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ).

Вона наголосила, що за наявної системи розподілу бюджету ЄС Україна буде нетто-отримувачем грошей ЄС – тобто буде отримувати більше грошей з бюджету ЄС, ніж сплачувати у нього.

Підласа навела складові майбутніх внесків України в бюджет Європейського Союзу. Зокрема, це будуть митні платежі, ПДВ (0,3% від зібраного ПДВ, але не більше половини валового національного доходу), грошовий внесок, пропорційно до розміру валового національного доходу та збір на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за 1 кг сміття).

В майбутньому в НБУ буде відкритий рахунок, на якому будуть акумулюватись ці гроші для подальшої передачі в бюджет ЄС.

Разом з тим, Україна просить про перехідний період після вступу до ЄС для збору на неперероблену пластикову упаковку, тому що наразі відсутнє законодавство і інфраструктура для обліку цих відходів.

Крім того, через значні видатки на оборону та післявоєнне відновлення Україна просить тимчасово відтермінувати або зменшити внески України в бюджет ЄС, що є частиною зібраного ПДВ, і що розраховується залежно від валового національного доходу.

Підласа додала, що скринінг по 33 Розділу потрібен, щоб зʼясувати, як Україна рахує валовий національний дохід, як збирає ПДВ і митні платежі, і наскільки ефективно це відбувається.

Нагадаємо, у вересні Україна та Єврокомісія розпочали скринінг вже за останнім кластером переговорів про вступ, що присвячений сільському господарству.

Водночас Угорщина наполягає, що не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС.

Угорщина заявляє, що не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", тому що це нібито знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".