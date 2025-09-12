В ВР рассказали, из чего будут состоять будущие взносы Украины в бюджет ЕС

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала, из чего будут состоять взносы Украины в бюджет Евросоюза, когда наше государство присоединится к ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пидласа написала на своей странице в Facebook.

Нардеп отметила, что будущие взносы Украины в бюджет ЕС являются частью переговоров о вступлении, и в четверг совместно с Еврокомиссией был проведен официальный скрининг украинского законодательства относительно финансовых и бюджетных положений (33 Раздел).

Она подчеркнула, что при существующей системе распределения бюджета ЕС Украина будет нетто-получателем денег ЕС – то есть будет получать больше денег из бюджета ЕС, чем платить в него.

Пидласа привела составляющие будущих взносов Украины в бюджет Европейского Союза. В частности, это будут таможенные платежи, НДС (0,3% от собранного НДС, но не более половины валового национального дохода), денежный взнос, пропорционально размеру валового национального дохода и сбор на непереработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за 1 кг мусора).

В будущем в НБУ будет открыт счет, на котором будут аккумулироваться эти деньги для дальнейшей передачи в бюджет ЕС.

Вместе с тем, Украина просит о переходном периоде после вступления в ЕС для сбора на непереработанную пластиковую упаковку, потому что сейчас отсутствует законодательство и инфраструктура для учета этих отходов.

Кроме того, из-за значительных расходов на оборону и послевоенное восстановление Украина просит временно отсрочить или уменьшить взносы Украины в бюджет ЕС, что является частью собранного НДС, и рассчитывается в зависимости от валового национального дохода.

Пидласа добавила, что скрининг по 33 Разделу нужен, чтобы выяснить, как Украина считает валовой национальный доход, как собирает НДС и таможенные платежи, и насколько эффективно это происходит.

Напомним, в сентябре Украина и Еврокомиссия начали скрининг уже по последнему кластеру переговоров о вступлении, посвященному сельскому хозяйству.

В то же время Венгрия настаивает, что не изменит своего отношения к вступлению Украины в ЕС.

Венгрия заявляет, что не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", потому что это якобы уничтожит венгерских фермеров, венгерскую продовольственную безопасность и "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".