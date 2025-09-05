Сійярто: хай Зеленський не розраховує на вплив РФ, Угорщина не підтримає Україну в ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не змінить свого ставлення до вступу України в ЄС, хай навіть Москва начебто не заперечує проти цього.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у соцмережі Х.

Сійярто коментував слова президента Володимира Зеленського, за словами якого "дивно", що Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не виступає проти цього.

"Знову ж таки, Зеленський судить за власними мірками. На відміну від Зеленського, позиція Угорщини не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС", – написав угорський міністр.

Він зазначив, що угорський уряд хвилює тільки думка угорського народу, який начебто не хоче бачити Україну в ЄС.

"Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", – написав Сійярто.

Угорщина минулими вихідними повторила, що не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Європейське опитування показало, що більше половини громадян ЄС підтримують його розширення – такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.

При цьому в Угорщині 64% заявили, що підтримують розширення в цілому, без виокремлення конкретної країни.