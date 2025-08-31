Угорщина утримує своє вето на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Угорщина не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

За його словами, угорська влада не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", тому що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".

"Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

Як писали ЗМІ, напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумнів щодо розділення Кишинева та Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство у Європейському Союзі.