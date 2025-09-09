Україна і ЄС почали скринінг за останнім кластером переговорів про вступ
Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім кластером переговорів про вступ, що присвячений сільському господарству.
Про це йдеться у повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, повідомляє "Європейська правда".
Скринінгові зустрічі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій", що належить до кластера 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" стартували у Брюсселі напередодні.
Зустрічі триватимуть 3 дні, до 10 вересня, та проходять у гібридному форматі.
Українську делегацію очолює головний переговірник, віцепрем’єр-міністр Тарас Качка. Участь у сесіях також беруть представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
"Для нас ця сесія скринінгу – не початок, а підсумок багаторічної співпраці з Євросоюзом. Ми знаємо наші переваги, знаємо виклики, і сьогодні маємо можливість закласти фундамент для подальшої інтеграції українського агросектору до спільної політики ЄС", – зазначив Качка, відкриваючи сесію.
У перший день зустрічей, 8 вересня, делегації України та Європейської Комісії розглянули такі питання:
- Принципи, стратегія, напрями розвитку аграрної політики України;
- Схеми підтримки аграрного сектору та інші види допомоги;
- Національна політика підтримки розвитку сільських територій;
- Фінансування сільськогосподарських видатків України та система їх моніторингу;
- Інтегрована система адміністрування та контролю (IACS): поточний стан і плани розбудови;
- Мережа даних про сталий розвиток фермерства (FSDN): поточний стан і подальші кроки;
- Перероблені продукти.
Розділ 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" охоплює велику кількість обов’язкових норм, більшість із яких почнуть діяти в Україні з моменту вступу, без необхідності ухвалення додаткових нормативно-правових актів. Правильне застосування цих правил, а також їх ефективне виконання та контроль із боку професійної публічної адміністрації є критично важливими для функціонування Спільної аграрної політики ЄС (CAP).
Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.
