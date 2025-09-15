Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після вторгнення російських БпЛА

Британія приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі, яку запустив НАТО після безпрецедентного вторгнення російських БпЛА, та надсилає свої Typhoon.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Британії, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що відправляють у Польщу свої винищувачі, не уточнюючи кількість.

The UK’s commitment to helping @NATO defend every inch of allied territory is unshakeable.@RoyalAirForce Typhoons will join allies and fly air defence missions over Poland as part of Eastern Sentry following Russia's reckless and dangerous drone incursion into Poland last week. pic.twitter.com/wwdtFt1QqD – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2025

"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії Eastern Sentry після безвідповідального й небезпечного вторгення російських дронів у Польщу минулого тижня", – повідомили у пресслужбі.

Також 15 вересня Британія викликала "на килим" посла Росії через дрони у повітряному просторі Польщі та Румунії.

Нагадаємо, 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" після безпрецедентного вторгення російських дронів на територію Польщі. Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.