Британия отправит в Польшу истребители Typhoon после вторжения российских БПЛА

Великобритания присоединится к новой миссии НАТО "Восточный страж" в Польше, которую запустил НАТО после беспрецедентного вторжения российских БПЛА, и отправляет свои Typhoon.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.

The UK’s commitment to helping @NATO defend every inch of allied territory is unshakeable.@RoyalAirForce Typhoons will join allies and fly air defence missions over Poland as part of Eastern Sentry following Russia's reckless and dangerous drone incursion into Poland last week. pic.twitter.com/wwdtFt1QqD – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2025

"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", – сообщили в пресс-службе.

Также 15 сентября Великобритания вызвала "на ковер" посла России из-за дронов в воздушном пространстве Польши и Румынии.

Напомним, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" после беспрецедентного вторжения российских дронов на территорию Польши. Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.