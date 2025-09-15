Посла Росії викликали "на килим" в МЗС Британії через дрони в державах НАТО

Уряд Великої Британії викликав російського посла у зв’язку з "безпрецедентним" порушенням повітряного простору НАТО в Польщі та Румунії останніми днями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Видання наводить заяву речника МЗС Британії, який зазначив, що безпрецедентне порушення польського та натівського повітряного простору російськими дронами минулого тижня, а також подальше вторгнення в повітряний простір Румунії в суботу "було абсолютно неприйнятним".

"Велика Британія солідарна з Польщею, Румунією, Україною та нашими союзниками по НАТО в беззастережному засудженні цих безрозсудних дій. Оскільки наш континент знову стикається з кричущим поширенням безвідповідальної поведінки Росії, оборона України від агресії Путіна є ключовою для безпеки всієї Європи, включно з Великою Британією", – заявив речник.

Росія має зрозуміти, додав він, що її постійна агресія лише зміцнює єдність союзників НАТО та рішучість підтримувати Україну, а будь-які подальші вторгнення знову зустрічатимуться силою.

Нагадаємо, до Міністерства закордонних справ Румунії у неділю викликали посла РФ через російський дрон, який 13 вересня порушив повітряний простір країни.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не вірить, що цей дрон опинився в повітряному просторі Румунії випадково.