НАТО розпочне нову місію для посилення оборони східного флангу

Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в пʼятницю у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав генеральний секретар цієї організації Марк Рютте.

Рютте сказав, що падіння російських дронів у Польщі "не було поодиноким випадком", нагадавши про схожі інциденти в Румунії, Естонії, Латвії та Литві.

Він також розкритикував Росію за безвідповідальні дії "вздовж нашого східного флангу", назвавши їх "небезпечними і неприйнятними".

"НАТО запускає операцію "Східний вартовий", щоб ще більше посилити нашу позицію на східному фланзі. Ця військова операція розпочнеться в найближчі дні і буде залучати низку ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інших", – сказав генсек НАТО.

Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич на тій же пресконференції уточнив, що він уже віддав наказ про початок операції "Східний вартовий".

"Нам знадобиться деякий час, щоб об'єднати все з новими внесками, які надходять, і ми продовжимо працювати над цим і вдосконалювати структуру операції, рухаючись вперед, але вона починається негайно", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у НАТО є можливість ефективної відповіді на російську дронову атаку у тому вигляді, який не означатиме участі Альянсу у війні.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".