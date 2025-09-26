Які ризики для Молдови та регіону несе можлива перемога проросійських сил

28 вересня в Республіці Молдова відбудуться парламентські вибори, які матимуть доленосний характер для подальшого політичного розвитку держави.

Виборча кампанія відбувається в умовах чергової боротьби за визначення стратегічного вектора розвитку зовнішньої та внутрішньої політики. А центральним питанням залишається збереження євроінтеграції, яка має ключове значення не лише для самої Молдови, а й для України та регіону в цілому.

Перемога політичних сил із проросійською орієнтацією у Молдові означатиме створення ними уряду, що проводитиме альтернативний курс розвитку, що може призвести до розвороту в російському напрямку.

У такому випадку президентка Мая Санду, яка репрезентує проєвропейську лінію, фактично буде усунена від визначального впливу на державну політику.

Водночас навіть створення коаліції з помірно проросійськими силами означатиме неминуче уповільнення євроінтеграційних реформ. Такий формат влади здатний перетворити поступ на серію компромісів, що розмиватимуть стратегічний курс країни.

У регіоні вже є показовий приклад розвороту – політичний відкат у Грузії, що відбувся за останні два роки.

Протягом кількох місяців країна зіткнулася зі скороченням фінансової допомоги, міжнародною ізоляцією та припиненням військової співпраці з ЄС. Це призвело до фактичного замороження переговорів про вступ і поступового переорієнтування Тбілісі на Росію.

Натомість Грузія почала активно вибудовувати політичні та економічні зв’язки з Москвою, віддаляючись від європейського курсу.

Республіку Молдова, яка наразі отримує значну фінансову підтримку від ЄС, можуть очікувати схожі процеси.

Для Молдови жорсткий розворот в бік Росії означатиме кризу в відносинах з Євросоюзом у фінансовій, торговельній і політичній сферах.

Країна ризикує щорічно втрачати десятки мільйонів євро, а ключові інфраструктурні інвестиції в енергетиці, транспорті, медицині та освіті опиняться під загрозою.

Безпекова допомога може бути швидко скорочена або припинена.

Геополітичний розворот вразить і молдовську економіку.

Наприклад, скасування автономних торговельних преференцій та повернення обмежень може скоротити експорт аграрних товарів Молдови на 10–20%. А наступним кроком може стати навіть тимчасове часткове призупинення Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA).

Такий крок здатний вразити чутливі для Молдови сфери – легку промисловість, машинобудування та виноробство.

Не менший удар буде по довірі міжнародних партнерів. Втрата підтримки ЄС змусить уряд Молдови шукати альтернативних "донорів", найімовірніше – в Росії чи інших авторитарних режимах.

Це означатиме нові геополітичні зобов’язання й посилення залежності, особливо в енергетиці.

Отже, навіть м’який відступ (уповільнення реформ без офіційного виходу з орбіти ЄС) призведе до уповільнення переговорів, заморожування допомоги та стрімкого зростання невизначеності для бізнесу та суспільства.

Саме тому результати вересневих виборів набувають надзвичайного значення для майбутнього Молдови – адже збереження чи згортання проєвропейського курсу залежить від нових народних обранців і їхньої політичної волі.

