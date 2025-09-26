Какие риски для Молдовы и региона несет возможная победа пророссийских сил

28 сентября в Республике Молдова состоятся парламентские выборы, которые будут иметь судьбоносный характер для дальнейшего политического развития государства.

Избирательная кампания проходит в условиях очередной борьбы за определение стратегического вектора развития внешней и внутренней политики. А центральным вопросом остается сохранение евроинтеграции, которая имеет ключевое значение не только для самой Молдовы, но и для Украины и региона в целом.

О том, какие угрозы несет победа на выборах пророссийских сил в Молдове, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Ростислава Климова. Далее – краткое ее изложение.

Победа пророссийских политических сил в Молдове будет означать создание ими правительства, которое будет проводить альтернативный курс развития, что может привести к развороту в российском направлении.

В таком случае президент Мая Санду, представляющая проевропейскую линию, фактически будет отстранена от определяющего влияния на государственную политику.

В то же время даже создание коалиции с умеренно пророссийскими силами будет означать неизбежное замедление евроинтеграционных реформ. Такой формат власти способен превратить прогресс в серию компромиссов, которые размывают стратегический курс страны.

В регионе уже есть показательный пример разворота – политический откат в Грузии, произошедший за последние два года.

В течение нескольких месяцев страна столкнулась с сокращением финансовой помощи, международной изоляцией и прекращением военного сотрудничества с ЕС. Это привело к фактическому замораживанию переговоров о вступлении и постепенной переориентации Тбилиси на Россию.

Вместо этого Грузия начала активно выстраивать политические и экономические связи с Москвой, отдаляясь от европейского курса.

Республику Молдова, которая в настоящее время получает значительную финансовую поддержку от ЕС, могут ожидать аналогичные процессы.

Для Молдовы жесткий разворот в сторону России будет означать кризис в отношениях с Евросоюзом в финансовой, торговой и политической сферах.

Страна рискует ежегодно терять десятки миллионов евро, а ключевые инфраструктурные инвестиции в энергетике, транспорте, медицине и образовании окажутся под угрозой.

Помощь в сфере безопасности может быть быстро сокращена или прекращена.

Геополитический разворот ударит и по молдавской экономике.

Например, отмена автономных торговых преференций и возвращение ограничений может сократить экспорт аграрных товаров Молдовы на 10–20%. А следующим шагом может стать даже временная частичная приостановка Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).

Такой шаг способен поразить чувствительные для Молдовы сферы – легкую промышленность, машиностроение и виноделие.

Не меньший удар будет нанесен по доверию международных партнеров. Потеря поддержки ЕС заставит правительство Молдовы искать альтернативных "доноров", скорее всего – в России или других авторитарных режимах.

Это будет означать новые геополитические обязательства и усиление зависимости, особенно в энергетике.

Таким образом, даже мягкое отступление (замедление реформ без официального выхода из орбиты ЕС) приведет к замедлению переговоров, замораживанию помощи и стремительному росту неопределенности для бизнеса и общества.

Именно поэтому результаты сентябрьских выборов приобретают чрезвычайное значение для будущего Молдовы – ведь сохранение или сворачивание проевропейского курса зависит от новых народных избранников и их политической воли.

Подробнее – в материале Ростислава Климова Прочь от ЕС: какими будут последствия для Молдовы в случае разворота в сторону России.