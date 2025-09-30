Чому у Грузії назрівають масові протести і як РФ може допомогти владі

Менше тижня залишилося до 4 жовтня – дня виборів до органів місцевого самоврядування в Грузії.

Більшість опозиційних партій відмовилися від участі в них. Натомість в опозиції оголосили цей день початком "звільнення грузинського народу від проросійського режиму". І заявили про старт масштабних протестів у столиці.

Про те, як грузинський режим збирається протистояти опозиції, читайте в статті засновника Грузинсько-Українського центру (з Тбілісі) Амірана Хевцуріані і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Грузинська мрія" кличе РФ на допомогу: як у Тбілісі готуються до протестів після виборів. Далі – стислий її виклад.

Хоча керівна партія "Грузинська мрія" і контролює процес голосування, проте її представники помітно нервують. На хвилювання представників влади вказують їхні заяви – це явно не позиція політиків, упевнених у своїй підтримці.

Зокрема, партія різко посилила тиск на акредитовані в Грузії дипломатичні місії.

Цього разу об'єктами їхніх атак стали посли Євросоюзу, Великої Британії та Німеччини.

Останніх двох навіть викликали в Міністерство закордонних справ Грузії.

Наприклад, послу Німеччини Петеру Фішеру нагадали, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року "співробітник дипломатичної місії зобов'язаний… не втручатися у внутрішні справи держави перебування".

Під таким втручанням мається на увазі присутність західних дипломатів на судових процесах над активістами та опозиціонерами.

Показово, що одночасно з МЗС нападками на європейських дипломатів (насамперед на посла Німеччини) відзначилися і провідні політики "Грузинської мрії".

Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що називати Петера Фішера "послом, можливо, дещо образливо для представників і посольств інших країн".

Таке хамство "Грузинської мрії" може мати дуже просте пояснення.

У ЄС не приховують, що серйозно думають над скасуванням безвізового режиму для Грузії – крок, який стане дуже сильним ударом для влади.

Але, схоже, що грузинський режим вже змирився з таким розвитком подій і готовий вчиняти будь-які провокації, аби зберегти владу.

Напередодні виборів, з 27 вересня по 3 жовтня, у Тбілісі проходить Чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв (ММА), в якому візьмуть участь понад тисяча спортсменів.

За даними відомого грузинського журналіста і блогера Тенго Гоготішвілі, в Тбілісі мали прибути бійці поліцейського підрозділу спецпризначенців РФ "Ахмат", а також "спортсмени" з Дагестану та Північної Осетії.

"Їм сказали, що грузинських спортсменів потрібно бити на рингу, а прозахідних протестувальників – на мітингу", – повідомив Гоготішвілі один із чеченських силовіків.

Співрозмовник уточнив, що цю схему безпосередньо курує віцепрем'єр Чечні і глава силового блоку Абузайа Вісмурадов (на прізвисько "Патріот").

Також, за його словами, у грудні 2024 року – у розпал протестів, викликаних відмовою від проєвропейського курсу влади Грузії, – осетинські спортсмени нібито брали участь у розгоні антиурядових мітингів у Тбілісі.

Ці заяви підтверджують в організації "Кавказький легіон", що об'єднує учасників бойових дій на боці України.

Усе це – далеко не повний перелік провокацій, які "Грузинська мрія" готує для країни.

Наприклад, дано старт забороні найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух", почесним головою якої є експрезидент і політичний в'язень Міхеїл Саакашвілі.

Це – сигнал усім іншим політичним силам, що "Грузинська мрія" готова на все заради збереження влади.

