Менее недели осталось до 4 октября – дня выборов в органы местного самоуправления в Грузии.

Большинство оппозиционных партий отказались от участия в них. Вместо этого оппозиция объявила этот день началом "освобождения грузинского народа от пророссийского режима". И заявила о старте масштабных протестов в столице.

О том, как грузинский режим собирается противостоять оппозиции, читайте в статье основателя Грузино-Украинского центра (из Тбилиси) Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Грузинская мечта" зовет РФ на помощь: как в Тбилиси готовятся к протестам после выборов. Далее – краткое изложение.

Хотя правящая партия "Грузинская мечта" и контролирует процесс голосования на выборах, однако ее представители заметно нервничают. На волнение представителей власти указывают их заявления – это явно не позиция политиков, уверенных в своей поддержке.

В частности, партия резко усилила давление на аккредитованные в Грузии дипломатические миссии.

На этот раз объектами их атак стали послы Евросоюза, Великобритании и Германии.

Последних двух даже вызвали в Министерство иностранных дел Грузии.

Например, послу Германии Петеру Фишеру напомнили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года "сотрудник дипломатической миссии обязан... не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания".

Под таким вмешательством подразумевается присутствие западных дипломатов на судебных процессах над активистами и оппозиционерами.

Показательно, что одновременно с МИД нападками на европейских дипломатов (прежде всего на посла Германии) отметились и ведущие политики "Грузинской мечты".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что называть Петера Фишера "послом, возможно, несколько оскорбительно для представителей и посольств других стран".

Такое хамство "Грузинской мечты" может иметь очень простое объяснение.

В ЕС не скрывают, что серьезно думают над отменой безвизового режима для Грузии – шаг, который станет очень сильным ударом для власти.

Но, похоже, что грузинский режим уже смирился с таким развитием событий и готов совершать любые провокации, чтобы сохранить власть.

Накануне выборов, с 27 сентября по 3 октября, в Тбилиси проходит Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА), в котором примут участие более тысячи спортсменов.

По данным известного грузинского журналиста и блогера Тенго Гоготишвили, в Тбилиси должны прибыть бойцы полицейского подразделения спецназа РФ "Ахмат", а также "спортсмены" из Дагестана и Северной Осетии.

"Им сказали, что грузинских спортсменов нужно бить на ринге, а прозападных протестующих – на митинге", – сообщил Гоготишвили один из чеченских силовиков.

Собеседник уточнил, что эту схему непосредственно курирует вице-премьер Чечни и глава силового блока Абузайа Висмурадов (по прозвищу "Патриот").

Также, по его словам, в декабре 2024 года – в разгар протестов, вызванных отказом от проевропейского курса власти Грузии, – осетинские спортсмены якобы участвовали в разгоне антиправительственных митингов в Тбилиси.

Эти заявления подтверждают в организации "Кавказский легион", объединяющей участников боевых действий на стороне Украины.

Все это – далеко не полный перечень провокаций, которые "Грузинская мечта" готовит для страны.

Например, дан старт запрету крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", почетным председателем которой является экс-президент и политический заключенный Михеил Саакашвили.

Это – сигнал всем остальным политическим силам, что "Грузинская мечта" готова на все ради сохранения власти.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко "Грузинская мечта" зовет РФ на помощь: как в Тбилиси готовятся к протестам после выборов.