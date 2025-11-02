Чоловік, якого заарештували в Берліні, виявився прихильником ІДІЛ

Чоловік, якого заарештували в німецькому Берліні за підозрою у підготовці теракту – виявився симпатиком терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це повідомив представник Генеральної прокуратури Німеччини, пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як відомо, 1 листопада спеціальний поліцейський підрозділ заарештував 22-річного чоловіка в Берліні – його підозрюють у тероризмі.

Співрозмовники у правоохоронних органах зазначили, що чоловік мав кілька зареєстрованих адрес у місті. У п'ятницю, 31 жовтня, правоохоронці знайшли його, короткий час спостерігали, а наступного дня "заарештували з міркувань безпеки".

У цій операції брали участь берлінська поліція, внутрішня розвідка та федеральні органи влади.

Як зазначається, чоловік є сирійцем, народився в 2003 році, і приїхав до Німеччини в 2023 році. Правоохоронці виявили у чоловіка невелику кількість хімічних речовин, придатних для виготовлення вибухового пристрою. Однак, як повідомляється, готової бомби або конкретного плану не було.

Проте слідчі охарактеризували плани "тривожними". Також, свідчі зазначають, що він міг розглядати варіант нападу з ножем. Представник Генеральної прокуратури заявив, що підозрюваний є симпатиком терористичного угруповання ІДІЛ. Він публікував відповідні дописи на онлайн-платформах.

Федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт попередив про небезпеку, яку становить тероризм у Німеччині.

"Арешт у Берліні ще раз показує, що загроза тероризму в Німеччині є абстрактною, але тим не менш високою. Діяльність сирійця, який перебуває в Німеччині з 2023 року, що вказує на підготовку до нападу, була виявлена вчасно", – заявив він.

Зазначимо, 2 жовтня стався напад біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

У зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох людей.

Пізніше британська поліція дізналась, що нападник на синагогу в Манчестері, який кваліфікували як теракт, заявив про складання присяги на вірність "Ісламській державі" (ІДІЛ).