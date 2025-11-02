Мужчина, арестованный в Берлине, оказался сторонником ИГИЛ

Мужчина, арестованный в немецком Берлине по подозрению в подготовке теракта, оказался сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Германии, пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как известно, 1 ноября специальное полицейское подразделение арестовало 22-летнего мужчину в Берлине – его подозревают в терроризме.

Собеседники в правоохранительных органах отметили, что мужчина имел несколько зарегистрированных адресов в городе. В пятницу, 31 октября, правоохранители нашли его, короткое время наблюдали, а на следующий день "арестовали из соображений безопасности".

В этой операции участвовали берлинская полиция, внутренняя разведка и федеральные органы власти.

Как отмечается, мужчина является сирийцем, родился в 2003 году и приехал в Германию в 2023 году. Правоохранители обнаружили у мужчины небольшое количество химических веществ, пригодных для изготовления взрывного устройства. Однако, как сообщается, готовой бомбы или конкретного плана не было.

Тем не менее, следователи охарактеризовали планы как "тревожные". Также, свидетели отмечают, что он мог рассматривать вариант нападения с ножом. Представитель Генеральной прокуратуры заявил, что подозреваемый является симпатиком террористической группировки ИГИЛ. Он публиковал соответствующие сообщения на онлайн-платформах.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт предупредил об опасности, которую представляет терроризм в Германии.

"Арест в Берлине еще раз показывает, что угроза терроризма в Германии является абстрактной, но тем не менее высокой. Деятельность сирийца, находящегося в Германии с 2023 года, указывающая на подготовку к нападению, была выявлена вовремя", – заявил он.

Отметим, 2 октября произошло нападение возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре. Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шестерых человек.

Позже британская полиция узнала, что нападавший на синагогу в Манчестере, который квалифицировали как теракт, заявил о принесении присяги на верность "Исламскому государству" (ИГИЛ).