Польські ЗМІ дізнались імена підозрюваних у підриві залізниці та інші нові деталі

Українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє портал Onet, пише "Європейська правда".

Підозрюваних громадян України нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, їм 41 і 39 років відповідно.

Польські журналісти з посиланням на українські медіа додають, що Іванов співпрацював з російськими спецслужбами не менш як з січня 2024 року і нібито був на зв’язку зі співробітником нині перейменованого ГРУ Юрієм Сизовим та отримав від нього доручення влаштувати диверсію на підприємстві з виробництва БпЛА у Львові. Іванов нібито родом з Харківщини і останнім часом живе в Білорусі, про іншого прем’єр Дональд Туск згадував, що він проживає "на Донбасі".

Для виконання диверсії у Польщі обоє провели там лише кілька годин, багато "роботи" зробили їхні спільники у Польщі, яких вже затримано. Чоловіки в’їхали на територію країни з Білорусі за підробленими паспортами і виїхали через КПП "Тересполь"

19 листопада обом у Польщі висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Також оголосили перші затримання ймовірних спільників, дотичних до диверсій на залізниці між Варшавою та Любліном.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом Варшава оголосила, що у зв’язку з цими випадками закриває консульство РФ у Гданську – останнє у Польщі.