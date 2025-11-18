Укр Рус Eng

Польща вимагатиме екстрадиції підозрюваних у диверсії на залізниці, які вже у Білорусі

Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 17:00 — Марія Ємець

Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних у здійсненні двох диверсій на залізниці між Любліном і Варшавою – які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це під час виступу у Сеймі сказав прем’єр Польщі Дональд Туск.

Туск заявив, що доручив міністру закордонних справ вжити невідкладних дипломатичних кроків для повернення на територію Польщі підозрюваних у диверсіях на залізниці. 

"(Це будуть звернення) і до влади Білорусі, і до влади Росії, але ми також вживатимемо інших заходів, які, маю надію, призведуть до швидкого затримання виконавців та їхніх спільників", – сказав Дональд Туск. 

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі розповів, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати. 

Також Туск розкрив нові деталі диверсій на залізниці.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь
Реклама: