Польские СМИ узнали имена подозреваемых в подрыве железной дороги и другие новые детали

Украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал Onet, пишет "Европейская правда".

Подозреваемых граждан Украины якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, им 41 и 39 лет соответственно.

Польские журналисты со ссылкой на украинские медиа добавляют, что Иванов сотрудничал с российскими спецслужбами не менее чем с января 2024 года и якобы был на связи с сотрудником ныне переименованного ГРУ Юрием Сизовым и получил от него поручение устроить диверсию на предприятии по производству БпЛА во Львове. Иванов якобы родом из Харьковской области и в последнее время живет в Беларуси, о другом премьер Дональд Туск упоминал, что он проживает "на Донбассе".

Для выполнения диверсии в Польше оба провели там всего несколько часов, много "работы" сделали их сообщники в Польше, которые уже задержаны. Мужчины въехали на территорию страны из Беларуси по поддельным паспортам и выехали через КПП "Тересполь"

19 ноября обоим в Польше предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилий не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Также объявили первые задержания вероятных сообщников, причастных к диверсиям на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.

Впоследствии Варшава объявила, что в связи с этими случаями закрывает консульство РФ в Гданьске – последнее в Польше.