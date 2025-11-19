У Польщі заявили про перші затримання у зв’язку з підривом залізниці

У Польщі заявили про перші затримання у зв’язку з розслідуванням диверсій на залізниці між Варшавою та Любліном.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що у зв’язку з диверсіями на залізниці "тривають інтенсивні оперативні, розвідувальні та слідчі дії, включно з арештами та убезпеченням і аналізом доказів".

Паралельно речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський заявив, що затримано кількох людей. "Встановлюється роль окремих осіб у цьому терористичному акті", – зазначив він.

Перед цим ЗМІ неофіційно дізналися, що слідчі вийшли на чотирьох ймовірних спільників диверсантів – також громадян України, що допомагали двом виконавцям і проживають у Польщі.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом Варшава оголосила, що у зв’язку з цими випадками закриває консульство РФ у Гданську – останнє у Польщі.

В МЗС України зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.