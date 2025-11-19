У Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення за диверсії, загрожує довічне

У Польщі прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України – Олександру К. та Євгену І., які наразі перебувають у Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Національної прокуратури, прокурор Пшемислав Новак, його заяву наводить Onet.

Новак повідомив, що підозрювані українці не були затримані, тому не було можливості провести з ними "процесуальні дії".

"У понеділок ми розпочали розслідування і отримали докази, які вказують на те, що винуватцями є двоє громадян України: Олександр К. та Євген І., які наразі перебувають на території Білорусі. Прокуратура вирішила пред'явити їм звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення Російської Федерації", – повідомив Новак.

Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Прокурор підкреслив, що у справі затримано інших осіб, однак їм не висунуто звинувачень.

Новак додав, що ще немає клопотання про тимчасовий арешт, тому наразі ордер на арешт не видано.

Нагадаємо, 18 листопада прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом Варшава оголосила, що у зв’язку з цими випадками закриває консульство РФ у Гданську – останнє у Польщі.