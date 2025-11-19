Польща закриває останнє консульство РФ після підриву залізниці

Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську, останнє з функціонуючих в країні, після двох диверсій на залізниці між Любліном і Варшавою.

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Очільник МЗС Польщі зазначив, що Варшава визначилася з першими заходами після висновків слідства щодо диверсій на залізниці.

"Я вирішив відкликати згоду на діяльність останнього російського консульства – у Гданську. Це буде повідомлено російській стороні офіційною нотою у найближчі години", – заявив Сікорський.

"Ми не плануємо припиняти дипломатичні відносини з Росією, як роблять інші країни після актів тероризму або диверсій", – додав він.

Сікорський наголосив, що Варшава неодноразово попереджала Москву, що у разі ворожих дій щодо Польщі відповіддю буде подальше скорочення її дипломатичної та консульської присутності в країні. Він підкреслив, що Росія не лише не припинила такі спроби, а активізувала їх.

Сікорський наголосив, що ворогами країни є "не посадовці ЄС, українці чи уряд Польщі, а ті, хто відправляє диверсантів у Польщу".

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом ЗМІ неофіційно дізналися, що слідство вийшло на чотирьох ймовірних спільників – також громадян України.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

В МЗС України у коментарі щодо випадку зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.

Дональд Туск також відзначив, що Росія зацікавлена підживлювати антиукраїнські настрої у Польщі.