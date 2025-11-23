Союзники Києва міркують, що робити в разі зупинки обміну розвідданими США з Україною

Союзники України все ще визначають, наскільки серйозно сприймати повідомленні ЗМІ про погрозу США припинити обмін розвідданими з Києвом, якщо той не погодиться на запропонований "мирний план".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Джеймса Аппатурая, виконувача обовʼязків керівника програми оборонних інновацій НАТО DIANA, США мають унікальні розвідувальні можливості, "навіть у контексті НАТО".

Міркуючи про альтернативу розвідданим США для України, він додав, що "існують комерційні варіанти, доступні для будь-якої країни, які ще кілька років тому були недоступними або навіть не розглядалися".

Він вказав на одну альтернативу американським постачальникам у вигляді фінської космічної компанії ICEYE, яка була створена для моніторингу льоду з космосу, але зараз надає мобільні послуги з розвідки, спостереження та рекогносцировки.

ICEYE продавала супутники військовим Польщі та Нідерландів, а також збройним силам Фінляндії та Португалії; вона також вже надає деякі дані Україні.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що ЄС уже має кілька високопродуктивних супутникових сервісів, зокрема глобальну навігаційну супутникову систему Galileo та систему спостереження за погодою Copernicus.

Однак, за його словами, "є деякі системи, в яких ми трохи відстаємо", зокрема Starlink. Європейська альтернатива цій службі, IRIS², має запрацювати в 2030 році.

Кубілюс водночас висловив упевненість у здатності блоку підтримати Україну. "Україна, якщо вирішить, що хоче продовжувати, буде продовжувати".

За даними ЗМІ, представники США погрожують Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних у спробі домогтися від української сторони її згоди на розроблений Сполученими Штатами "мирний план".

США вже призупиняли обмін розвідданими у березні 2025 року на тлі сварки Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі.