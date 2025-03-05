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Журналіст: директор ЦРУ підтвердив зупинку обміну розвідданими з Україною

Новини — Середа, 5 березня 2025, 15:04 — Іванна Костіна

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф повідомив, що США призупинили як постачання зброї, так і обмін розвідувальними даними з Україною.

Про заяву написав в X (Twitter) кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс.

Директор ЦРУ сказав, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

"Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає завершення паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США", – написав журналіст Fox News.

Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Пізніше в середу про це написало і видання Financial Times.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

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США Війна з РФ
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