Журналіст: директор ЦРУ підтвердив зупинку обміну розвідданими з Україною

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф повідомив, що США призупинили як постачання зброї, так і обмін розвідувальними даними з Україною.

Про заяву написав в X (Twitter) кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс.

Директор ЦРУ сказав, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

"Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає завершення паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США", – написав журналіст Fox News.

CIA Director John Ratcliffe just told @MariaBartiromo U.S. paused weapons shipments AND intelligence to Ukraine in the fallout of meeting in the Oval Office. Ratcliffe says he looks forward to lifting the pause and working with Ukraine towards peace following the letter to POTUS