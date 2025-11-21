ЗМІ: США погрожують зупинити надання розвідданих та зброї, щоб змусити Київ піти на угоду

Представники США погрожують Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних у спробі домогтися від української сторони її згоди на розроблений Сполученими Штатами "мирний план".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило з посиланням на два джерела агентство Reuters.

За даними цих джерел, нині Україна стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час попередніх переговорів.

Зокрема, на адресу Києва лунають погрози припинити надання розвідданих та зброї, повідомили агентству два джерела, обізнані з цим питанням.

Одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні.

За даними ЗМІ, Зеленський та Трамп можуть обговорити "мирний план" наступного тижня.

Також ЗМІ повідомили, що у Європі готують свій проєкт "мирного плану", справедливіший для України.