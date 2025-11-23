Союзники Киева думают, что делать в случае остановки обмена разведданными между США и Украиной

Союзники Украины все еще определяют, насколько серьезно воспринимать сообщения СМИ об угрозе США прекратить обмен разведданными с Киевом, если тот не согласится на предложенный "мирный план".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Джеймса Аппатурая, исполняющего обязанности руководителя программы оборонных инноваций НАТО DIANA, США обладают уникальными разведывательными возможностями, "даже в контексте НАТО".

Рассуждая об альтернативе разведданным США для Украины, он добавил, что "существуют коммерческие варианты, доступные для любой страны, которые еще несколько лет назад были недоступны или даже не рассматривались".

Он указал на одну альтернативу американским поставщикам в виде финской космической компании ICEYE, которая была создана для мониторинга льда из космоса, но сейчас предоставляет мобильные услуги по разведке, наблюдению и рекогносцировке.

ICEYE продавала спутники военным Польши и Нидерландов, а также вооруженным силам Финляндии и Португалии; она также уже предоставляет некоторые данные Украине.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что ЕС уже имеет несколько высокопроизводительных спутниковых сервисов, в частности глобальную навигационную спутниковую систему Galileo и систему наблюдения за погодой Copernicus.

Однако, по его словам, "есть некоторые системы, в которых мы немного отстаем", в частности Starlink. Европейская альтернатива этой службе, IRIS², должна заработать в 2030 году.

Кубилюс в то же время выразил уверенность в способности блока поддержать Украину. "Украина, если решит, что хочет продолжать, будет продолжать".

По данным СМИ, представители США угрожают Украине прекращением предоставления оружия и разведывательных данных в попытке добиться от украинской стороны ее согласия на разработанный Соединенными Штатами "мирный план".

США уже приостанавливали обмен разведданными в марте 2025 года на фоне ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.