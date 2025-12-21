У Німеччині вшанували жертв нападу на різдвяному ярмарку в Магдебурзі

У німецькому місті Магдебург 20 грудня вшанували пам'ять жертв нападу, внаслідок якого рік тому загинули шестеро людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив потерпілих та родичів загиблих у нападі на різдвяному ярмарку в Магдебурзі у безупинній підтримці з боку федерального уряду. Про це сказав у суботу під час пам'ятного заходу, що відбувся у місті через рік після трагедії.

"Ми поруч з вами сьогодні і в майбутньому. А якщо підтримки бракує, то ми все ще покликані виправити та покращити це", – сказав Мерц.

Він зазначив, що спільна скорбота може стати джерелом розради та сили, водночас наголосивши, що "гнів і лють також допустимі на тлі жорстоких злочинів, як цей".

На ранковій службі у Магебурзі виступили капелан з кризової підтримки, лікар та жінка, яка постраждала під час нападу. Вони наголосили на солідарності та готовності допомагати в ніч трагедії.

20 грудня 2024 року у Магдебурзі чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста. Внаслідок нападу загинули шестеро людей – дев'ятирічний хлопчик і п'ятеро жінок у віці від 45 до 75 років.

Також повідомлялось про понад 200 постраждалих, серед яких також громадянка України.

Підозрюваного, 50-річного лікаря із Саудівської Аравії, який у минулому висловлював антимусульманські погляди і підтримував ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", затримали на місці події.