В Германии почтили память жертв нападения на рождественской ярмарке в Магдебурге

В немецком городе Магдебург 20 декабря почтили память жертв нападения, в результате которого год назад погибли шесть человек.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил пострадавших и родственников погибших в нападении на рождественской ярмарке в Магдебурге в непрерывной поддержке со стороны федерального правительства. Об этом он сказал в субботу во время памятного мероприятия, которое состоялось в городе через год после трагедии.

"Мы рядом с вами сегодня и в будущем. А если поддержки не хватает, то мы все еще призваны исправить и улучшить это", – сказал Мерц.

Он отметил, что общее горе может стать источником утешения и силы, одновременно подчеркнув, что "гнев и ярость также допустимы на фоне жестоких преступлений, как это".

На утренней службе в Магдебурге выступили капеллан по кризисной поддержке, врач и женщина, пострадавшая во время нападения. Они подчеркнули солидарность и готовность помогать в ночь трагедии.

20 декабря 2024 года в Магдебурге мужчина въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города. В результате нападения погибли шесть человек – девятилетний мальчик и пять женщин в возрасте от 45 до 75 лет.

Также сообщалось о более 200 пострадавших, среди которых также гражданка Украины.

Подозреваемый, 50-летний врач из Саудовской Аравии, который в прошлом высказывал антимусульманские взгляды и поддерживал ультраправую партию "Альтернатива для Германии", был задержан на месте происшествия.