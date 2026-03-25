У Польщі затримали фальшивомонетника з України і його спільника-росіянина

Співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі (CBZC) разом із поліцейськими з Вроцлава, Радома та Варшави затримали сімох осіб, підозрюваних у фальшивомонетництві, виробництві наркотиків та відмиванні брудних грошей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Після проведення численних перевірок ідентифіковано чоловіка, який, як вважається, займався підробкою польських грошей. На території міста Сохачева за підтримки співробітників Центрального антитерористичного підрозділу поліції було затримано фальшивомонетника та його дружину (громадянку України), у квартирі яких, за висновками експертів Національного банку Польщі, було вилучено повну виробничу лінію та відбитки банкнот номіналом 100 і 200 злотих, повідомив речник CBZC Марчин Загурський.

Він пояснив, що фальшивомонетником виявився колишній співробітник українських силових структур, який є самоуком і має спеціальні знання в галузі ІТ та електроніки.

Серед затриманих – п’ятеро членів організованого злочинного угруповання, підозрюваних у підробці польських грошей, а також у виробництві наркотиків та відмиванні грошей.

Слідчі вже деякий час працювали над розкриттям банди, що виробляла фальшиві польські банкноти. Наприкінці минулого року вони вилучили 76 фальшивих банкнот номіналом 500 злотих.

У Вроцлаві затримано спільника фальшивомонетника, громадянина Росії, який у минулому займався виробництвом наркотиків. Під час обшуку поліцейські вилучили прекурсори, що використовуються для виробництва метамфетаміну. Своєю чергою у Катовіце та Познані затримано осіб, які надали банківські рахунки іншим членам групи.

Затриманим висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей та підробці грошей. Чотирьом підозрюваним було застосовано тимчасовий арешт. Підробка грошей є злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 25 років.

У 2024 році урядовець з Північної Македонії був арештований за підозрою у масовому виробництві мільйонів фальшивих монет номіналом 2 євро.

Того ж року італійська поліція ліквідувала мережу фальшивомонетників у південному місті Неаполь, заарештувавши близько 60 осіб, яких підозрюють у виробництві та продажу банкнот, що потім переправляли до Франції, Іспанії та Греції.